CALCIOMERCATO JUVENTUS MBAPPE NEYMAR BARCELLONA / Il Paris Saint-Germain apre la porta a Neymar: come riferisce 'ESPN', il club parigino sarebbe pronto a cedere Neymar davanti alla giusta offerta. Anzi, Leonardo avrebbe già fissato il prezzo che sarebbe anche minore rispetto alle attese: con 150 milioni di euro, il brasiliano potrebbe salutare la Torre Eiffel e iniziare una nuova avventura.

Dove? C'è sempre il Barcellona in prima linea con i blaugrana che già nella scorsa estate hanno provato a riprendersi 'O' Ney' pur senza riuscirci: la prossima estate potrebbe esserci un nuovo assalto e questa volta le possibilità di portare a compimento l'affare sarebbero più concrete. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Barcellona, torna il sogno Neymar: cessione a sorpresa in Serie A

Per un Neymar che va, un Mbappe che resta: il Paris Saint-Germain, infatti, avrebbe deciso di non cedere il giovane talento transalpino, molto apprezzato dal Real Madrid e accostato anche alla Juventus. Per il 20enne campione del Mondo la decisione di Leonardo è quella di resistere a qualsiasi tipo di offerta arriverà: il futuro del Psg partirà proprio da Mbappè, mentre per Neymar l'addio è possibile.