Coronavirus, Kluivert: "La Roma non mi lascia uscire di casa, ma mi alleno"

ROMA KLUIVERT CORONAVIRUS / Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha raccontato ai microfoni del 'Telegraaf' il suo momento in Italia, in piena emergenza per l'epidemia di COVID-19. L'olandese ha dichiarato: "Sono stato a casa, a Roma, in questi giorni, ma non posso fare molto. Il club non mi permette di uscire, quindi mi alleno qui. Le cose normali, come andare dal barbiere, non sono più possibili.

Non ci vado da tre settimane e mi sta crescendo una barba enorme...".

Sul coronavirus, tema ormai di enorme attualità in ogni angolo del pianeta, Kluivert ha aggiunto: "Sto seguendo questa tragedia e tutto ciò che accade nel mondo, è una questione che va presa assolutamente sul serio".

