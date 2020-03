CORONAVIRUS GALLERA TERAPIA INTENSIVA / L'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera ha lanciato l'allarme terapia intensiva. Parlando a 'Sky' ha, infatti, dichiarato in merito all'emergenza coronavirus: "Abbiamo pochissimi posti liberi nelle terapie intensive, ormai siamo nell'ordine di 15 o 20 a disposizione. Ogni giorno recuperiamo qualcuno di nuovo, domani ne arrivano liberi altri 3 e il San Raffaele sta creando un'area con 14 posti, ma sarà pronta tra una settimana. Tra poco arriviamo a un punto di non ritorno: ogni giorno abbiamo 85 persone in più che entrano in terapia intensiva e ne escono 2-3, questo non è sufficiente.

E' difficile per tutti, ma stiamo facendo un grande sforzo: chiediamo lo stesso a tutti".

Gallera ha anche criticato la Protezione Civile per le mascherine mandate: "Gli operatori devono utilizzare mascherine del tipo FFP2, FFP3 o quelle chirurgiche, invece ci hanno mandato queste: è un fazzoletto, un foglio di carta igienica. Agli operatori, che continuano a fare straordinari, come psi può dire di utilizzare mascherine del genere? Questo non è consentito né accettabile. C'è anche un problema di rispetto della sicurezza dei lavoratori. C'è un'emergenza mascherine che va risolta".