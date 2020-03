CORONAVIRUS TRUMP ITALIA / Il Coronavirus è arrivato anche negli Stati Uniti con il presidente Donald Trump che ha dichiarato lo Stato di emergenza: lo stesso Trump ha annunciato quest'oggi di essersi sottoposto al tampone per valutare l'eventuale contagio al coronavirus.

"Ho fatto il test" ha dichiarato nel corso del briefing quotidiano sulla pandemia che si è tenuta alla Casa Bianca, chiarendo di non aver alcun sintomo e annunciando test gratuiti disponibili per tutti gli americani. Per le ultime news: clicca qui

Lo stesso Donald Trump ha voluto mandare un messaggio all'Italia attraverso 'Twitter': il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un video delle Frecce Tricolore con 'Vincerò' come colonna sonora. Ad accompagnare le immagini il messaggio: "Gli Stati Uniti amano l'Italia"