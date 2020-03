CALCIOMERCATO INTER DIFESA / L'emergenza coronavirus non ferma le società italiane in chiave mercato. Proseguono le strategie per la prossima estate, con l'Inter attivissima soprattutto sul fronte difesa. Godin sta deludendo le attese, con l'uruguaiano che strada facendo ha perso i galloni da titolare in favore del rampante Bastoni. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Proprio il baby centrale ex Parma è stata la scommessa vinta da Antonio Conte, attirando su di sé l'attenzione anche di big estere come Barcellona e Manchester City. L'Inter non ha nessuna intenzione di privarsi del classe '99, pronto a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con un sensibile aumento d'ingaggio rispetto ai 300 mila euro netti all'anno che percepisce attualmente.

Inter, tentazione Skriniar.

Bastoni blindato, Godin vicino all'addio dopo una sola stagione, mentre resta in bilico Skriniar. Stagione finora altalenante per lo slovacco, non sempre a suo agio nella difesa a tre di Conte. Con offerte vicine ai 100 milionidi euro, difficilmente l'Inter resisterà alla tentazione di non privarsi del giocatore e registrare così una plusvalenza record. Sono due i profili caldi sul taccuino di Marotta e Ausilio per rinforzare il settore arretrato davanti capitan Handanovic. Kumbulla resta nei pensieri della dirigenza di Viale della Liberazione, con il Verona che valuterebbe intorno ai 30 milioni il giovane albanese, in Italia seguito con attenzione pure da Napoli e Juventus. Fari puntati anche sulla situazione di Vertonghen al Tottenham, che senza rinnovo si libererebbe a parametro zero visto il contratto in scadenza a giugno con gli 'Spurs'.

