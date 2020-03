EMERGENZA CORONAVIRUS GIRBAUDO / Altro caso di Coronavirus nella politica italiana.

La parlamentare del, Chiara, ha annunciato la sua positività attraverso un post su Twitter: "Sono in isolamento da giorni in percorso di assistenza sanitaria. Oggi è arrivata anche per me la conferma di positività al COVID19. Non mollo, non molliamo. Stiamo a casa. Ce la faremo". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.