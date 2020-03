INTER CORONAVIRUS CONTE / Italia in allarme per l'emergenza Coronavirus. In questo surreale sabato di metà marzo, tramite i canali social dell'Inter, il tecnico Antonio Conte ha voluto lanciare il suo appello ai concittadini: "Mi raccomando, restiamo a casa e rispettiamo le regole. E' l'unico modo per fronteggiare questa emergenza. E' un momento difficile e duro, ma uniti ce la faremo. Forza e coraggio".

