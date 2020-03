NAPOLI COLOMBIA OSPINA / Il Coronavirus avanza e fa paura anche al mondo del calcio.

David, portiere dele idolo in, ha parlato di quanto sta accadendo negli ultimi giorni: "La situazione in Italia, come sapete, è un po' complessa, ma sono state prese tutte le precauzioni - le sue parole riportate da 'Espn' - Qui le scuole sono chiuse da due settimane, per questo io e mia moglie siamo andati subito a fare le scorte: siamo tutti in casa e seguiamo le disposizioni aspettando che tutto migliori. Tornare in Colombia? Attualmente si pensa a molte cose: figli, moglie, per avere la pace della mente. Ci abbiamo pensato, ma in quel momento tutti i voli sono stati cancellati e abbiamo preso la decisione di rimanere qui e ora stiamo seguendo tutte le istruzioni che ci sono state fornite". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.