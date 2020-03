CALCIOMERCATO INTER GUARDIOLA MANCHESTER CITY BASTONI CONTE / Nella buona stagione dell'Inter fin qui, tra coloro che si sono messi più in luce c'è senza dubbio Alessandro Bastoni. Antonio Conte ha creduto fin dall'inizio nelle capacità del difensore, che di fatto ha scalzato Godin nelle gerarchie. 17 presenze per lui in totale in questa stagione, con un rendimento ottimo che ha attirato su di lui le grandi squadre.

Ci pensano ile soprattutto ildi, ma, come riportato da 'Tuttosport', Conte non sente ragioni e vuole continuare a puntare su di lui. A fine stagione, previsto il rinnovo fino al

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, mossa anti Inter: due giocatori per Tonali

Calciomercato Inter, svolta Lautaro: cash per il grande colpo