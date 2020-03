Emergenza Coronavirus, Gravina: "Rinviare Euro 2020"

CORONAVIRUS GRAVINA FIGC EURO 2020 / L'emergenza coronavirus ha determinato lo stop allo sport in tutto il mondo o quasi, l'incognita è capire quando e come si riprenderà. Idee piuttosto chiare in merito per Gabriele Gravina, presidente Figc, che a 'Deejay Football Club', ha dichiarato: "Bisogna dare priorità ai campionati nazionali che devono essere conclusi e posticipare Euro 2020. Capisco l'aspetto economico ma credo ci siano priorità diverse. Spero non si debba arrivare all'estate per riabbracciare lo sport. Abbiamo bisogno di un mese e mezzo, due mesi per definire i campionati.

Dobbiamo assumerci delle responsabilità e cercare, quando sarà possibile, di alleggerire le sofferenze delle persone. Il calcio è un collante fondamentale. Ma dovremo di certo valutare i danni economici di questa situazione. Serviranno nuove norme speciali e una progettualità diversa da parte di tutti".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

Emergenza Coronavirus, duro comunicato dell'AssoCalciatori