Emergenza Coronavirus, nuovo bollettino: 17750 casi, 1441 morti

EMERGENZA CORONAVIRUS BOLLETTINO / Diramato il nuovo bollettino italiano sulla pandemia Coronavirus. I nuovi casi di positività registrati sono 2795 per un totale di 17750 contagiati. Sono 527 i guariti registrati in un giorno, 1966 i totali. Le persone decedute nelle ultime 24 ore sono invece 175, 1441 in totale. A diffondere i dati aggiornati è stato Angelo Borrelli, Capo della Protezione Civile, che ha parlato in conferenza stampa: "Ci troviamo di fronte a una grande pandemia, mi dispace ci siano polemiche che sono del tutto destituite di fondamento. Mi auguro che da parte delle restanti istituzioni ci possa essere coesione.

Mascherine? Su base mensile servono circa 90 milioni mascherine, noi ne abbiamo contratte circa 55 milioni. Abbiamo registrato 20 milioni di mascherine che avevamo contrattualizzato e che per vari motivi non abbiamo distribuito". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

