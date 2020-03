Emergenza Coronavirus, Gallera: "Nuovo aumento dei contagi in Lombardia"

EMERGENZA CORONAVIRUS GALLERA LOMBARDIA / Non si ferma l'aumento dei contagi in Lombardia, prima regione italiana colpita dal coronavirus. Nel punto in conferenza stampa, l'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, ha spiegato: "I contagi sono 1865 in più rispetto a ieri, il totale è di 11685. 966 i decessi, con un incremento di 76. Aumentano anche le persone ospedalizzate, 4898 in totale con 463 casi in più.

In terapia intensiva, aumento di altre 85 unità con 732 casi totali".

