Emergenza Coronavirus, parla Prandelli: "Ho perso amici, ho parenti in quarantena"

CORONAVIRUS PRANDELLI / L'emergenza coronavirus prosegue in tutto il paese, con un numero particolarmente elevato in termini di contagi e di vittime in Lombardia, dove hanno avuto luogo i primi focolai. A 'Lady Radio', è intervenuto Cesare Prandelli, ex Ct della Nazionale, che ha parlato della situazione ad Orzinuovi, in provincia di Brescia, la città dove vive. "Bisogna accettare la realtà - ha spiegato - Dobbiamo stare in casa, è l'unico modo per uscirne e per aiutare gli altri. Ho dei parenti che sono in quarantena, sono positivi ma si trovano a casa. Ho perso degli amici, è una situazione drammatica.

Ad Orzinuovi è bastata una partita di bocce in un paese del lodigiano per propagare il virus. Il calcio? Sono uno sportivo ma penso a chi soffre ed è stato contagiato. Dobbiamo acquisire una dimensione umana e fare un passo indietro. Abbiamo chiuso tutto, forse, con una settimana di ritardo".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Emergenza Coronavirus, tutti gli aggiornamenti in diretta

Emergenza Coronavirus, duro attacco dell'AssoCalciatori