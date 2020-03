CALCIOMERCATO JUVENTUS TONALI / L'emergenza coronavirus non ferma il calciomercato e le strategie della Juventus per la prossima estate.

Uno degli obiettivi caldi della società bianconera è sicuramente Sandro, gioiello delche il patron Cellino valuta almeno 50 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, offerta per Tonali | Fissato l'appuntamento

Paratici studia la mossa giusta per anticipare la folta concorrenza, con in particolare Inter e PSG a mettere i bastoni tra le ruote alla 'Vecchia Signora'. Stando a 'Tuttosport', il sodalizio bianconero potrebbe inserire nell'operazione i cartellini dei giovani Nicolussi Caviglia e Idrissa Toure per cercare di trovare l'intesa con il Brescia. Il primo sta facendo bene in prestito al Perugia, mentre il secondo si sta mettendo in evidenza nella formazione Under 23 allenata da Pecchia.