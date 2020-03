CALCIOMERCATO JUVENTUS PARATICI EMERSON PALMIERI / Juventus che prepara le strategie di calciomercato per la prossima stagione, con il CFO Paratici che vaglia le possibili soluzioni per rinforzare il club bianconero. I piemontesi punteranno ad innesti importanti in tutti i reparti, con particolare attenzione alle fasce difensive. A sinistra c'è il solo Alex Sandro, urge trovare un laterale affidabile che possa alternarsi col brasiliano.

Ritorna d'attualità il nome divecchio pallino non solo della società ma anche di, che lo ha allenato al. Secondo il 'Daily Express', la Juve fa sul serio e sarebbe pronta a presentare ai 'Blues' un'offerta diper l'italobrasiliano ex

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, incrocio sulle fasce con Lampard e il Chelsea

Calciomercato Juventus, scambio per Pjanic: decide Guardiola