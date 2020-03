CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC BERNARDO SILVA / Stagione finora complicata per Miralem Pjanic. Dopo un inizio positivo, il bosniaco della Juventus ha perso strada facendo smalto e brillantezza, finendo in panchina nell'ultima sfida giocata contro l'Inter prima dello stop del campionato e del calcio in generale per l'emergenza sul coronavirus. L'ex Roma è in una fase involutiva, con i 150 tocchi a partita che si augurava Sarri che sono diventati presto utopia.

Bentancur ha risposto positivamente nel ruolo da pivote davanti la difesa, con Ramsey che sta scalando le gerarchie da interno e Matuidi nuovamente prezioso nello scacchiere bianconero. Senza dimenticare il ritorno di Khedira e la stima che Sarri nutre per Rabiot.

Calciomercato Juventus, obiettivo Bernardo Silva: Pjanic nell'affare

Per Pjanic potrebbe esserci sempre meno spazio nelle alchimie sarriane, rischiando un ruolo da comprimario nel finale di stagione. Scenario che avvicinerebbe il numero 5 alla cessione, con le corteggiatrici che di certo non mancherebbero.

Dal Paris Saint-Germain al Barcellona, passando per il Real Madrid e il Manchester City: tante le big d'Europa che monitorano la situazione di Pjanic. Se con il PSG la Juve ragionerebbe su uno scambio per Icardi in caso di riscatto dei francesi dall'Inter del centravanti argentino, Paratici con il sodalizio inglese potrebbe sfruttare la carta Pjanic per arrivare a Bernardo Silva, profilo apprezzato da Sarri oltre che dal CFO della 'Vecchia Signora'. Il talento portoghese e connazionale di Cristiano Ronaldo è un elemento basilare per Guardiola, quest'ultimo però estimatore anche di Pjanic. Il cartellino del centrocampista classe '90 (valutato intorno agli 80 milioni di euro), oltre ad un assegno economico di 15-20 milioni, potrebbero far vacillare i 'Citizens' e il tecnico spagnolo per Bernardo.