Coronavirus, astinenza da calcio? Il match in Zimbabwe fa il boom sul web

CORONAVIRUS PARTITA ZIMBABWE / Dopo l'Italia, anche l'Europa piano piano sta fermando il calcio e questo è di fatto il primo weekend senza grandi eventi calcistici nel Vecchio Continente.

Un duro colpo per i milioni di tifosi dei principali campionati europee, ed in particolare per quelli italiani che, però, in questo periodo di quarantena hanno trovato un modo alternativo per non rinunciare al pallone in tv. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Su Facebook, infatti, è diventata virale una partita della Castle Lager Challeng Cup, trofeo che si assegna in Zimbabwe, e che vede in campo l'FC Platinum e gli Highlanders. Non una partita memorabile, ma che a modo suo passerà alla storia. Perché in assenza di meglio tantissimi tifosi italiani hanno preso d'assalto la diretta Facebook dove non mancano commenti divertenti in italiano, con picchi di oltre 8000 utenti connessi per assistere alla sfida. Cosa non si fa per il calcio.