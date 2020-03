CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / I tifosi del Milan in ansia per il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

L'addio die quello sempre più probabile di, mettono in bilico la conferma in rossonero dello svedese, sotto contratto fino al 30 giugno con la società di Via Aldo Rossi dopo il ritorno in Serie A nell'ultimoinvernale.

Calciomercato Milan, rinnovo in bilico: le ultime su Ibrahimovic

Il fuoriclasse svedese si trova in questo momento in Svezia insieme alla famiglia vista l'emergenza coronavirus e tornerà in Italia quando la situazione lo consentirà. La ripresa degli allenamenti del Milan è fissata per il momento al 23 marzo, con Ibra che al ritorno a Milano dovrebbe avere un confronto con l'Ad Gazidis per per fare il punto sul proprio futuro come riporta 'Sportmediaset'. La trattativa per il rinnovo sarebbe complicata, con le possibilità di permanenza in maglia rossonera attualmente non così alte, viste le perplessità dello stesso Ibrahimovic sulla scelta di Rangnick per la panchina e il nuovo progetto di Elliott.