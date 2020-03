Coronavirus, i politici risultati positivi in Italia

CORONAVIRUS POLITICI / I primi effetti del lockdown dell'Italia imposto dal Governo si vedranno, si spera, tra qualche giorno. Intanto il numero dei contagi da Coronavirus continua ad aumentare di ora in ora e non lascia inevitabilmente intatto neanche il mondo della politica. Cominciano ad essere tanti, infatti, i contagi tra esponenti del mondo politico italiano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

In Lombardia una collaboratrice del governatore della Lombardia ha portato lo stesso Attilio Fontana, negativo al tampone, ad intraprendere la quarantena volontaria.

Sono poi risultati positivi l’assessore allo sviluppo sostenibile della regione Lombardia, Alessandro, ed in quarantena nella zona rossa di Codogno è finito Guido, deputato leghista e ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. In Emilia Romagna vanno segnalati due assessori regionali, Raffaele Donini e Barbara Lori, quindi i governatori Albertoe Nicola. Il primo parlamentare contagiato è stato Claudio, poi anche Edmondo, deputato di Fratelli d’Italia che alla Camera svolge il ruolo di Questore. Vanno segnalati anche l'ex ministro Lotti, oggi invece le notizie delle positività del viceministro dell'Istruzione, Anna, e Pierpaolo, viceministro della Salute. Non ce l’ha fatta invece Nelio, consigliere comunale di Piacenza della Lega, scomparso all'età di 68 anni.