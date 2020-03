Emergenza Coronavirus, nota UFFICIALE: il River Plate si rifiuta di giocare

EMERGENZA CORONAVIRUS RIVER PLATE / Con qualche giorno di ritardo, anche l'Argentina sta vivendo uno scenario simile a quello vissuto dal calcio italiano nei giorni scorsi. La federazione permette alle partite di disputarsi, le competizioni proseguono, eppure l'emergenza Coronavirus riguarda ormai tutto il pianeta e i club non sono covinti di scendere in campo, preoccupati per la salute dei propri tesserati.

Per questo, dopo ore di tira e molla, è arrivato un gesto forte da parte del.

Uno degli storici club argentini ha deciso infatti, come comunicato con una nota sul proprio sito ufficiale, di non presentarsi alla sfida in programma oggi con l'Atletico Tucuman e di fermarsi a tempo indeterminato per tutelare la salute dei propri calciatori e degli altri addetti ai lavori.