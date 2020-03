CORONAVIRUS CALENDARIO FORMULA 1 / Si ferma anche la Formula 1, a data da destinarsi, per l'emergenza coronavirus. Dopo una riunione fiume e la decisione di annullare il GP d'esordio in Australia, non si correranno anche i prossimi tre appuntamenti in Bahrein (22 marzo), Vietnam (5 aprile) e Cina (19 aprile), quest'ultimo già annullato nelle scorse settimane.

Lanon ha ancora deciso una data certa per la ripresa, ma la speranza è quella di riaccendere i motori a fine maggio con il primo Gran Premio europeo a(24 maggio) o indue settimane più tardi, come filtra da ambienti della Federazione automobilistica. In tal modo salterebbero sicuramente anche i GP in

