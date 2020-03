CALCIOMERCATO NAPOLI CUCURELLA / Nella super stagione del Getafe, in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League e avversario dell'Inter agli ottavi di finale di Europa League, c'è anche tanto Marc Cucurella.

Giovanissimo laterale mancino a tutta fascia, dalè arrivato in prestito nel club di Madrid dove è diventato titolare inamovibile: 34 presenze, 1 gol e 5 assist i suoi numeri tra tutte le competizioni. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Numeri che hanno attirato inevitabilmente le attenzioni di tanti top club che da mesi lo seguono con grande interesse ed ora sono pronti ad entrare in scena in vista della prossima finestra estiva di mercato. Un anno fa ci aveva pensato il Milan, ora secondo 'Spox' un'altra italiana è in corsa: si tratta del Napoli, che a caccia di rinforzi per la corsia sinistra avrebbe messo gli occhi sul classe '98 che il Getafe può riscattare dal Barça per 25 milioni di euro. Gli azzurri dovranno però vedersela anche con Chelsea, BorussiaMoenchengladbach e Bayer Leverkusen che lo monitorano con attenzione. Difficile invece il ritorno alla case madre blaugrana, viste le recenti critiche rivolte dal giocatore al Barça per non aver puntato sui giovani come lui.