CORONAVIRUS TV RIMBORSI SKY / Si ferma lo sport, niente match in tv malgrado gli abbonamenti con le televisioni a pagamento.

Tra queste c'è ovviamente, con gli utenti che presto potrebbero iniziare a chiedere i rimborsi per la mancata trasmissione degli eventi sportivi, soprattutto se lo stop a causa dell'emergenza suldovesse prolungarsi.

Ma non sarà facile per gli abbonati vincere la causa contro le pay-tv. Il Codice Civile infatti viene in soccorso delle tv a pagamento, specialmente il passaggio a cui fa riferimento l'Articolo 1256. Nel suddetto articolo si spiega che il debitore, ovvero le pay-tv e Sky, è liberato dall'obbligazione di trasmettere l'evento sportivo se sopravviene una causa a lui non imputabile. Anche su questo aspetto si attendono nuovi sviluppi e chiarimenti nei prossimi giorni.