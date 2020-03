CORONAVIRUS MEDICI SERIE A ALLENAMENTI / Se da un lato molti club spingono o hanno già optato per lo stop agli allenamenti in questa situazione di emergenza, dall'altro c'è chi spinge anche per tornare al lavoro normalmente.

In prima fila il presidente della Lazio Claudio Lotito, che ieri sul tema ha avuto un diverbio col numero uno della Juventus Andrea Agnelli durante la conference call tra i club di Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Sul tema, dunque, hanno preso posizione i medici della Serie A che con un comunicato ufficiale hanno preso nota: "In considerazione della grave evoluzione dell'infezione Covid 19 nel mondo, vista l'emergente diffusione dei contagi anche all’interno del calcio e del personale sanitario a esso dedicato e del progressivo aggravamento della situazione che sta coinvolgendo il Sistema sanitario nazionale, i medici della Serie A esprimono forte preoccupazione circa la tutela della salute dei propri tesserati qualora venissero ripresi a breve gli allenamenti e promosse altre attività di aggregazione. Pertanto, in modo unanime, i medici consigliano di non riprendere l'attività fino a netto miglioramento dell’emergenza Covid 19".