Emergenza Coronavirus, UFFICIALE: due nuovi casi in Liga

EMERGENZA CORONAVIRUS LIGA / Anche la Liga così come la nostra Serie A deve fare i conti con la diffusione del Coronavirus. Dopo l'annuncio del blocco imposto anche al calcio spagnolo, l'Alaves con una nota sul proprio sito ufficiale nella mattinata di oggi ha annunciato che due propri tesserati appartenenti allo staff tecnico sono risultati positivi al tampone effettuato nelle scorse ore.

Per questo motivo il club ha provveduto alla sospensione degli allenamenti predisponendo per lunedì una serie di test per tutti i propri tesserati. Il lavoro riprenderà, si legge, quando l'emergenza sarà rientrata.

