Emergenza Coronavirus, nervi tesi in Serie A: battibecco Agnelli-Lotito

EMERGENZA CORONAVIRUS SERIE A AGNELLI LOTITO / Nel pieno dell'emergenza Coronavirus che sta paralizzando l'Italia, il mondo del calcio si ferma e prova a riflettere su come ripartire quando il contenimento del virus lo permetterà. Così, nella giornata di ieri, è andata in scena una nuova conference call tra i vertici dei club di Serie A per discutere sui calendari e non soltanto.

Uno dei temi trattati è stato anche la questione allenamenti, con alcune società che si sono già fermate ed altre che vorrebbero proseguire.

Tra queste la Lazio, con il presidente Claudio Lotito che è arrivato anche al battibecco col numero uno della Juventus Andrea Agnelli, che come riferisce il 'Corriere dello Sport' di fronte all'insistenza del presidente biancoceleste che sosteneva come gli allenamenti non fossero vietati se svolti in sicurezza e con le dovute attenzioni, ha replicato: "Pensi più alla classifica che alla salute dei tuoi giocatori". Una battuta che ha scatenato le risate degli altri dirigenti in collegamento, soffocando il tentativo di replica di Lotito.