CALCIOMERCATO LAZIO LUIZ FELIPE BARCELLONA / Non ci sono solo LuisAlberto, Milinkovic-Savic e Immobile in una Lazio che, prima dello stop per il Coronavirus, stava volando verso lo scudetto.

La stagione straordinaria della formazione biancoceleste si poggia anche su alcune 'sorprese' come Luiz, esploso in quest'annata finendo per attirare le attenzioni del calciomercato dei top club europei.

Il 'Corriere dello Sport' riporta oggi infatti indiscrezioni provenienti dalla Spagna secondo le quali il Barcellona sarebbe fortemente interessato al difensore classe '97 e lo avrebbe fatto seguire da alcuni suoi emissari in occasione delle ultime cinque partite di Serie A prima dello stop. Dal canto suo, però, la Lazio non ha alcuna intenzione di cedere in questa fase e anzi è pronta a tornare alla carica col giocatore per rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Al momento le parti sono distanti, ma anche Luiz Felipe si trova bene in biancoceleste e punta all'accordo.