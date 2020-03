CALCIOMERCATO ROMA ZAPPACOSTA ROJO / In attesa di capire come si concluderà la trattativa in ballo tra Friedkin e Pallotta, la dirigenza della Roma è già al lavoro per programmare la prossima finestra estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i giallorossi sono intenzionati a chiedere al Chelsea il rinnovo del prestito di Zappacosta mentre si continua a lavorare per le conferme Mkhitaryan e Smalling.

Calciomercato Roma, non solo Smalling e Mkhitaryan: nuovo nome dalla Premier

Ma la Roma potrebbe ancora pescare dalla Premier League.

Alla Roma sarebbe stato offerto il difensore Marcos Alberto Rojo, 29 anni, sempre di proprietà dello United, ma attualmente in prestito all’Estudiantes. L'argentino sarebbe in grado all’occorrenza di ricoprire il ruolo di terzino sinistro, costa circa 10 milioni e il suo contratto è in scadenza nel 2021. Qualora Smalling non dovesse essere riscattato, è un profilo da monitorare con attenzione che potrebbe portare esperienza nella retroguardia giallorossa. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!