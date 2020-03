CALCIOMERCATO JUVENTUS TONALI AOUAR POGBA / La Juventus, con il campionato fermo per l'emergenza coronavirus, continua a pensare ai colpi di calciomercato. Paratici dovrà stare attento a come gestire le risorse, da destinare soprattutto a centrocampo, probabilmente per due rinforzi. Il primo è sicuramente Paul Pogba, ma a lui sarà accostato anche un giovane di grande talento, circa 20 anni. In questo senso la sfida è tra Sandro Tonali e Houssem Aouar.

Calciomercato Juventus, Paratici sceglie tra Tonali e Aouar. E spunta un altro super talento

Il classe 2000 del Brescia si è dimostrato già pronto per diventare il titolare di una big a lungo termine, la Juventus non ha intenzione di farselo scappare, anche perché è un talento tutto italiano.

Su di lui, neanche a dirlo, la concorrenza è foltissima anche all'estero: oltre all'Inter ci sono anche i due, il, l'e il. Come scrive 'Tuttosport', Cellino lo valuta almeno 50 milioni anche se i bianconeri potrebbero giocarsi qualche contropartita come Nicolussi

L'altro scenario porta a trattare con Aulas, vulcanico patron del Lione che non accetterebbe invece giocatori in cambio. Anche per questo la Juve preferirebbe prendere Tonali, ma anche il francese stuzzica e non poco. Ma intanto Paratici ha messo gli occhi anche su un altro giovanissimo talento del Lione: i bianconeri hanno chiesto informazioni su Rayan Cherki, sedicenne trequartista che ha già giocato 12 volte in prima squadra, segnando 3 gol e servendo 2 assist. Un'altra pista, infine, porta ancora a Ivan Rakitic, in uscita dal Barcellona: i blaugrana potrebbero chiedere Douglas Costa, ma servirebbe anche un ricco conguaglio.