CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI RINNOVO FIRMA / In un calciomercato che sarà inevitabilmente fatto di addii e nuovi arrivi, la Juventus cerca anche qualche certezza. Tra queste c'è Blaise Matuidi, che ha il contratto in scadenza a giugno.

Per il francese, però, come riporta 'Tuttosport' sembra ormai una formalità la firma sul rinnovo, soprattutto se dovesse arrivare il connazionale

Il centrocampista ex PSG si è dimostrato ancora una volta importante per la Juventus, a prescindere dall'allenatore, e l'opzione per il prolungamento di un altro anno presente nel suo contratto dovrebbe essere sicuramente esercitata. Mino Raiola, agente oltre che di Pogba dello stesso Matuidi, ha spiegato che "sì, è sicuro, Blaise resterà alla Juventus".