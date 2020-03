CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Saranno giorni importanti in casa Milan sul fronte Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è tornato in patria e ha raggiunto in Svezia la propria famiglia dopo l'annuncio del club sullo slittamento degli allenamenti al 23 marzo.

Il centravanti rossonero avrà così tanto tempo per pensare e ragionare sul futuro, con il discorso rinnovo che nelle prossime settimane entrerà nel vivo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Milan, Ibrahimovic torna in Svezia: il punto sul futuro |

Tutto sembra essere cambiato nella testa di Ibrahimovic nell'ultimo mese. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', in pochi giorni lo svedese si è ritrovato senza quella parte di dirigenza che l’ha voluto fortemente dopo l'addio di Boban e quello sempre più possibile di Maldini. L’interlocutore unico adesso è Gazidis e tra i due non sembra correre buon sangue. In settimana era previsto un faccia a faccia chiarificatore tra i due, ma tutto è stato rinviato una volta rientrata l'emergenza del coronavirus.

