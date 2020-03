JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED KANE JESUS / Nonostante l'emergenza coronavirus che regna in tutta Europa, il calciomercato continua a essere parte integrante del mondo del pallone. E la Juventus è sempre tra le società più attive in Italia e in Europa, tra suggestioni e obiettivi concreti.

Di entrambe le categorie fa parte probabilmente Paul, al centro di un botta e risposta tra il manager dello United Solskjaer e l'agente del francese Mino

In tutto questo Paratici osserva, è rimasto in ottimi rapporti con il centrocampista, che dal canto suo è sempre in contatto con i vecchi compagni, anche tramite un gruppo whatsapp. Con una vecchia promessa, fatta un paio d'anni fa all'Allianz Stadium: "Tornerò". Come riporta 'Tuttosport', però, da superare c'è l'ostacolo economico: l'operazione Pogba, nei cinque anni, tocca i 250 milioni di euro tra cartellino e ingaggio. La Juventus deve decidere se destinare quella cifra al francese o a un attaccante, che potrebbe 'nascondersi' tra Kane, Icardi e Gabriel Jesus. A fare da ago della bilancia potrebbe essere il Real Madrid, pronto ad alzare ulteriormente la posta per il 'Polpo'