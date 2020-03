CORONAVIRUS UEFA EUROPA LEAGUE CHAMPIONS LEAGUE / Ieri la Uefa ha annunciato finalmente lo stop alle competizioni europee: Champions League ed Europa League così si fermano, martedì è prevista una riunione importante dove si cercherà di capire qual è la soluzione migliore da adottare in vista del futuro. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', qualora si ripartisse a metà aprile, comprimendo date, riducendo turni, allungando il calendario di un paio di settimane, giocando magari la finale dell’Euro a fine luglio, si potrebbe recuperare tutto. Ma sembra utopia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Coronavirus, ora lo stop è totale: la Uefa blocca tutto | Europeo sacrificato

La soluzione più semplice è quella di spostare l’Europeo di un anno, da giugno 2020 a giugno 2021, così da recuperare Champions e campionati entro l’estate. Questa scelta però avrà ripercussioni su tutte le altre competizioni già programmate, come il Mondiale donne e l’Euro U.21 o la “final four” di Nations League.

Da vedere anche quali saranno le ripercussioni sulnel 2022. Se si dovesse decidere di salvare l'Europeo, a pagare sarebbe la, riducendo date e partite, inventandosi nuove formule.

Coronavirus, rivoluzione Champions League: i possibili scenari

Diverse le ipotesi sul piatto. Il piano-A è quello di ricominciare il 7 aprile, oppure il 14 aprile: si giocherebbero in un turno gli ottavi mancanti (ritorno per chi ha fatto l’andata, oppure spareggio secco per Roma e Inter), poi i quarti in gara secca, poi semifinali e finali regolarmente.Il piano-B, con meno date, prevede dopo i quarti la “final four” a Istanbul in pochi giorni. Il piano-C, dopo gli ottavi, porta a una “final eight” tra le qualificate: servirebbero dieci giorni (chi va in finale ha tre partite).La sensazione ad oggi è che Nyon valuterà tutte le proposte, anche le più creative ma oggi l’Euro 2020 è quello che sicuramente rischia di più.

