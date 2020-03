Coronavirus, l'Uefa propone il nuovo calendario: si finisce a luglio

CORONAVIRUS STAGIONE RIPRESA UEFA CHAMPIONS EUROPA LEAGUE / Il calcio europeo si è fermato. Ad eccezione di pochissimi campionati, alcuni minori, in cui si sta ancora giocando a porte chiuse, ll'interruzione della Bundesliga e delle competizioni europee ha sancito di fatto la sospensione del calcio europeo. Si pensa ora a come recuperare e soprattutto quando: martedì 17 ci sarà una videoconferenza a cui parteciperanno le 55 federazioni continentali, l'Eca e un rappresentante del sindacato mondiale dei calciatori.

La priorità sarà comunque quella di terminare le stagioni calcistiche di ogni lega. Clicca qui per tutte le notizie.

LEGGI ANCHE >>>>Calciomercato, da Icardi a Smalling: caos sui prestiti | I possibili scenari

LEGGI ANCHE >>>>Serie A, si riparte: ecco il nuovo programma | Scontro Agnelli-Lotito

Come riporta 'Tuttosport', il calendario che l'Uefa proporrà prevede la ripresa della stagione dal 10 maggio, cercando di considerare anche il fatto che nelle prossime settimane anche il resto d'Europa vivrà quello che sta vivendo ora l'Italia e il bisogno di ritrovare un minimo di condizione fisica. La data della fine della stagione, invece, sarebbe fissata l'11 luglio, praticamente quando dovrebbe concludersi attualmente l'Europeo. In questo caso ci saranno 19 date utili, giocando ogni tre giorni, per disputare tutte le partite dei campionati e delle coppe europee, e magari Coppa Italia compresa. Chiaramente dovrà esserci una proroga per quanto riguarda i giocatori in prestito fino al 30 giugno. Ovvio come tutto questo comporterebbe l'inevitabile rinvio degli Europei.