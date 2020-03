DIRETTA EMERGENZA CORONAVIRUS / Altro giorno di quarantena per l'Italia, che da settimane sta lottando contro il coronavirus. Intanto anche lo sport si sta fermando in tutto il resto d'Europa e, in parte, del mondo. Nel resto del globo si cominciano a prendere misure drastiche, da Trump alla Spagna mentre la Cina è arrivata in Italia per dare manforte ai nostri medici. Per il calcio si studiano modi e date per riprendere la stagione in modo da riuscire a concluderla, con l'Europeo sempre più vicino al rinvio. clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Calciomercato.it segue in diretta gli aggiornamenti sul virus che sta flagellando l'Europa.

LIVE

ORE 20.20 - Donald Trump ha fatto il tampone per il coronavirus. Su Twitter pubblica anche un messaggio all'Italia.

ORE 19.50 -Chiara Gribaudo, deputata del PD, positiva al Covid-19: "Sono in isolamento. Non molliamo, stiamo a casa".

ORE 19.35 - Tramite un video sui canali social dell'Inter, Antonio Conte ha parlato ai cittadini italiani: "Mi raccomando, restiamo a casa e rispettiamo le regole. E' l'unico modo per fronteggiare questa emergenza. E' un momento difficile e duro, ma uniti ce la faremo".

ORE 18.50 - Attraverso un post sui social, Bereszynski, giocatore della Sampdoria, ha annunciato la sua positività: "Nonostante le adeguate precauzioni di recente, non sono riuscito a evitare l'infezione da virus. Ecco perché ti sto chiedendo di essere responsabile e di rimanere a casa ogni volta che è possibile".

ORE 18.15 - Protezione Civile, Borrelli: "Casi saliti a 17750, 1441 morti". Il nuovo bollettino dell'emergenza

ORE 18.00 - Depaoli nuovo positivo nella Sampdoria al coronavirus, è il sesto caso nel club blucerchiato

ORE 17.50 - Casi in forte aumento anche in Emilia-Romagna. 2644 i contagi totali, 381 in più rispetto alla giornata di ieri. 40 le vittime nelle ultime 24 ore, totale a 241. Tre guarigioni, salite a 54. Nel Lazio, 357 i casi totali, 13 le vittime e 24 le persone guarite in tutto.

ORE 17.40 - Coronavirus, aumento dei contagi in Lombardia: 1865 in più. L'annuncio è dell'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, il totale nella singola regione è di 11865.

ORE 17.30 - Prandelli: "Ho perso amici per il coronavirus", la testimonianza dell'ex Ct della Nazionale

ORE 16.30 - I membri della comunità scientifica inglese insorgono contro le decisioni del governo sulla gestione dell'emergenza. In una lettera sottoscritta da 198 accademici, si sostiene: "L'immunità di gregge non è un'opzione considerabile, si rischiano molte più vite del necessario". In un'altra, 164 luminari di scienze comportamentali affermano: "Il governo deve mostrare una evidenza scientifica alla base delle sue decisioni".

ORE 15.55 - Il durissimo attacco dell'AIC: "Società irresponsabili o sono su Marte"

ORE 15.30 - Nota anche della Roma che fissa per mercoledì 18 il giorno di ripresa delle attività.

ORE 15.15 - Il Genoa annuncia ufficialmente lo stop agli allenamenti da lunedì a tempo indeterminato.

ORE 15.00 - Nota ufficiale del River Plate: la squadra argentina si rifiuta di giocare per l'emergenza coronavirus.

ORE 14.40 - Stop ai treni notturni e razionalizzazione degli altri collegamenti in tutta Italia: questa la comunicazione del Governo, nella fattispecie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

ORE 14.00 - Alcune società di Serie A rischiano la mancata iscrizione senza gli introiti dei diritti Tv.

ORE 13.50 - I medici di Serie A prendono posizione con un comunicato ufficiale: "No agli allenamenti dei calciatori".

ORE 13.40 - Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, positivo al coronavirus: "Alcuni giorni fa ho avuto un contatto con un sospetto positivo. Appena mi sono accorto di avere dei sintomi, mi sono isolato ed ho iniziato a lavorare a pieno ritmo da remoto. Test positivo. Mia moglie ed il piccolo stanno ancora bene, e seppur nella stessa casa, abbiamo diviso gli ambienti", ha spiegato in una nota Sileri.

ORE 13.00 - Due nuovi casi nella Liga, entrambi dello staff tecnico dell'Alaves che lo ha annunciato con un comunicato ufficiale. Allenamenti sospesi.

ORE 12.45 - Lo sfogo del difensore italiano del West Ham Angelo Ogbonna sulla gestione inglese dell'emergenza: "Sembra quasi che qualcuno debba morire per poter arrivare a prendere decisioni tempestive".

ORE 12.30 - Gli effetti del Coronavirus sull'economia del calcio. Se salta la Serie A, in fumo 650 milioni di euro

ORE 11.10 - ECCO IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DA COMPILARE IN CASO DI SPOSTAMENTO (CLICCA QUI)

ORE 10.55 - Come riportato da 'Sportmediaset' anche l'arbitro Marco Guida, che ha diretto domenica scorsa la sfida tra Juventus e Inter giocata a porte chiuse all'Allianz Stadium, ha deciso di mettersi in isolamento volontario nella propria abitazione.

ORE 10.35 - Il River Plate ha deciso di interrompere da oggi gli allenamenti e ogni attività fino a data da destinarsi a causa dell'ermegenza sanitaria del coronavirus.

ORE 10.20 - Dopo 18 ore di un lungo confronto, è stato siglato tra sindacati e associazioni di categoria il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Ad annunciarlo è il premier Giuseppe Conte.

ORE 10.15 -Fiorentina, dopo Vlahovic altri due giocatori positivi al test del tampone: si tratta di Patrick Cutrone e del capitano German Pezzella. Contagiato anche il fisioterapista Stefano Dainelli.

ORE 10.00 - Ora lo stop è totale: la Uefa al lavoro per riprogrammare Champions League ed Europa League. Diverse opzioni sul patto, si va verso il sacrificio inevitabile di Euro 2020.

ORE 9.50 - Intanto l'Uefa potrebbe proporre un nuovo calendario per la ripresa del calcio internazionale: dal 10 maggio all'11 luglio.

ORE 9.50 - Cresce parallelamente anche il contrabbando di dispositivi anti-contagio. Come riporta 'Ticino Online', infatti, la Guardia di Finanza italiana ha operato due maxi-sequestri a Ponte Chiasso: il primo del 5 marzo scorso, con il sequestro di 800mila guanti monouso in vinile che gli 'sciacalli' stavano provando a trafugare in Svizzera. L'altra operazione è datata 10 marzo e ha portato al sequestro di altri 40mila guanti monouso in lattice e 120 mascherine con valvola, di classe FFP 2. Tutta la merce verrà distribuita nei prossimo giorni agli ospedali della Lombardia per affrontare l'emergenza coronavirus.

ORE 9.30 - Nonostante i decreti, continua la fuga degli italiani dal Nord al Sud. Ieri sera, come riporta 'repubblica.it', sono stati presi d'assalto gli ultimi treni della sera in partenza da Milano e diretti a Lecce e in Sicilia. "Esternamente si fanno rispettare le misure di sicurezza e i controlli sono stretti, ma in treno le condizioni sono diverse. La gente è disposta a viaggiare di notte nelle cuccette da 3 o 4 posti con altri sconosciuti e il personale a bordo ha solo una mascherina e un paio di guanti per andata e ritorno", la denuncia di un testimone.

ORE 9 - Uno dei nodi importanti da sciogliere nel calcio è quello della scadenza dei prestiti il 30 giugno: gli scenari.

ORE 8.30 - La Serie A continua a studiare la possibile ripresa del campionato: l'ipotesi più accreditata è che si torni a giocare dal 2 maggio al 30 giugno. Intanto scontro Lotito-De Laurentiis e Agnelli.