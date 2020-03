CALCIOMERCATO ICARDI IBRAHIMOVIC / L'emergenza sanitaria del coronavirus è destinata ovviamente ad avere ripercussioni anche sul calciomercato. Da Icardi e Nainggolan a Smalling e Mkhitaryan, passando per Rebic e Caldara: diversi prestiti e diversi accordi potrebbero risultare irregolari qualora lo stop venga prolungato. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe indispensabile una riscrittura, chiaramente con una deroga speciale della Lega. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Inter, da Icardi a Perisic: a rischio 110 milioni di euro

L'Inter di Antonio Conte è fortemente interessata a questo discorso visto che i giocatori in bilico, sia in entrata che in uscita, sono tanti. A partire da Mauro Icardi, passato in prestito la scorsa estate al Paris Saint Germain: la squadra francese può riscattarlo per 70 milioni di euro ma l'interesse della Juventus è sempre forte. In ballo ci sono anche i 25 di Perisic con il Bayern Monaco, i 18 per Joao Mario con la Lokomotiv Mosca, oltre alla questione Lazaro con il Newcastle. Poi c’è da fare i conti con Nainggolan di rientro dal prestito secco a Cagliari e ci sarà da chiarire il futuro di Stefano Sensi. Infine bisogna sedersi a tavolino con la Fiorentina per capire cosa fare con Dalbert e Biraghi.

Nel complesso è una partita di giro da almeno 110 milioni e con i campionati fermi le possibilità d’incasso sono a rischio.

Serie A, da Smalling a Mkhitaryan: la Roma in attesa

Tutto ruota intorno a Smalling: il Manchester United chiede per il difensore inglese, che vuole giocare la Champions League, almeno 29 milioni di euro. Il club al momento non può soddisfare le sue esigenze e questi rinvii non lo aiutano. Non è molto differente la situazione di Mkhitaryan, anche lui in prestito dallo United. Ritrovata la forma migliore, l’armeno è decisivo. Si impongono riflessioni a breve. A gennaio, poi, sono arrivati anche lo spagnolo Carles Perez e l’argentino Roger Ibanez. Per quest’ultimo la conferma è scontata, visto che l’acquisto diverrà obbligatorio nel 2021. È in discussione, invece, la sorte dell’attaccante catalano: servono 18 milioni per strapparlo al Barcellona.

Serie A, da Pellegrini a Rebic: il punto in casa Juve e Milan

La Juventus valuterà la posizione di Luca Pellegrini, terzino in prestito al Cagliari. Fa storia a sé il caso di Rolando Mandragora, ora all’Udinese. I bianconeri si sono impegnati a riscattarlo, ma c’è per lui un posto in rosa? In casa Milan la conferma del danese Simon Kjaer non è scontata. Sul croato Ante Rebic, invece, c’è la garanzia che rimarrà in prestito per un’altra stagione dall’Eintracht Francoforte. Ma in prospettiva non è stato concordato il riscatto.

