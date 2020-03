Emergenza Coronavirus, nota UFFICIALE Fifa: calciatori 'dispensati' dalle nazionali

EMERGENZA CORONAVIRUS FIFA NAZIONALI / L'emergenza Coronavirus è ormai una questione mondiale e dopo le varie leghe europee, anche l'UEFA ha mosso passi ufficiali rinviando i prossimi impegni di Champions ed Europa League a data da destinarsi.

Inevitabile, a seguire, anche il provvedimento da parte della FIFA arrivato in serata. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Con una nota diramata attraverso i propri canali ufficiali, il massimo organo calcistico mondiale ha deciso di cambiare temporaneamente la regola che obbliga i club a liberare i propri tesserati per rispondere alle chiamate delle rispettive nazionali in vista degli impegni stabiliti tra fine marzo e inizio aprile. Contestualmente la FIFA consiglia agli organizzatori delle competizioni non FIFA per nazionali in programma nelle prossime settimane di rinviare gli incontri, per evitare "inutili rischi per la salute".