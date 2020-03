p>CALCIOMERCATO ATALANTA PERINETTI ILICIC/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Sportiva', Giorgio, ex dirigente fra le altre di Palermo e Genoa, ha parlato della crescita di Josip, bomber dell'Atalanta di Gian Piero: "E' una mia intuizione quando siamo riusciti a portarlo a Palermo. In un primo momento ha avuto delle difficoltà dal punto di vista psicologico. Oggi però è un giocatore di livello internazionale, che può stare tranquillamente fra i primi dieci in Europa". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!