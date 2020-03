CALCIOMERCATO JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / La notizia della 'retrocessione' della Juventus in borsa con il passaggio del titolo bianconero dal FTSEMib, il principale indice azionario, al Mid Cap non fa dormire sonni tranquilli ai vertici del club che deve fare i conti con una situazione di bilancio non delle più floride. Rispetto all'anno precedente i conti sono in rosso e nell'ultima semestrale la 'Vecchia Signora' ha registrato una perdita da 50 milioni di euro e pure i ricavi sono in calo. In tutto questo l'emergenza Coronavirus di sicuro non aiuta, con gli introiti da biglietteria che ne risentono e gli incassi della varie competizioni che restano in bilico in base a quelle che saranno le decisioni sui calendari. Una serie di incastri da tenere a mente in fase di programmazione del prossimo calciomercato estivo che diventa imprevedibile e potrebbe rendere necessario un sacrificio importante. Le news di calciomercato e gli ultimi aggiornamenti: Clicca Qui!

Da tener d'occhio, quindi, la posizione di Cristiano Ronaldo. Il mega stipendio da oltre 30 milioni di euro a stagione lo rende una voce dall'impatto enorme nei bilanci bianconeri e a 35 anni compiuti, nonostante la stagione da assoluto protagonista, impone delle riflessioni. Che, ribadiscono a più riprese soprattutto in Spagna, sta facendo anche lo stesso CR7.

In scadenza nel 2022, il fuoriclasse portoghese vuole rimanere protagonista nel calcio ad alti livelli, ma attenzione a quello che accadrà da qui alla prossima estate.

Calciomercato Juventus, le possibili destinazioni per Cristiano Ronaldo

La Juventus, che negli anni ci ha abituato a cessioni importanti per bilanciare gli investimenti in entrata, per riequilibrare i conti potrebbe essere 'costretta' a privarsi di Cristiano Ronaldo che di offerte in giro per il mondo ne ha un'infinità. La voce più clamorosa arriva proprio dalla Spagna, dove dopo la sua presenza sugli spalti del 'Santiago Bernabeu' in occasione del 'Clasico' vinto dalla squadra di Zidane sul Barcellona sono tornate a circolare indiscrezioni sulla presunta volontà del portoghese di tornare al RealMadrid. Scenario non semplice, ma neanche da scartare. L'altra ipotesi europea rimane il Paris Saint-Germain, che la prossima estate potrebbe attuare un profondo restyling in attacco. Ma attenzione anche alle ricche soluzioni esotiche. La Cina, dopo l'introduzione del nuovo salary cap, è diventata un'opzione non semplice ma praticabile eventualmente con degli sponsor. Il mondo della MLS, invece, potrebbe attrarlo, con tante franchigie ambiziose che sognano il colpaccio.

