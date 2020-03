CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA LAZIO/ Secondo quanto riportato da 'Gazzetta.it', la Lazio si sarebbe rifatta viva per Giacomo Bonaventura, centrocampista del Milan di Stefano Pioli. Il giocatore, che in passato ha vestito anche la maglia dell'Atalanta, è in scadenza di contratto e potrebbe raggiungere la società capitolina a zero.

La Lazio già in passato ha seguito Bonaventura, ma in questo caso le probabilità di riuscita dell'affare sembrano decisamente più alte, soprattutto perché l'originario delle Marche non è in procinto di rinnovare il suo contratto con il Milan, pronto alla rivoluzione targata Rangnick.