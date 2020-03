Coronavirus, USA: Trump dichiara lo stato d'emergenza

CORONAVIRUS USA TRUMP / Dopo il lockdown dell'Italia, anche il resto del mondo comincia a fare i conti seriamente con l'emergenza Coronavirus che non risparmia più nessuno.

Proprio in questi minuti daglirimbalza la notizia della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale proclamato dal presidente Donald. "Assicureremo massima flessibilità nella lotta al virus" dice il presidente che annuncia un piano da 50 miliardi di dollari per far fronte alle esigenze degli USA aiutando il più possibile gli stati colpiti fin qui da oltre 1900 casi accertati e 41 decessi. La situazione più preoccupante si vive a New York dove i casi sono raddoppiati in meno di 24 ore.