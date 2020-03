Serie A, futuro del campionato | La decisione della Lega Calcio

SERIE A LEGA CALCIO CAMPIONATO/ Mentre l'emergenza Coronavirus cresce, sia in Italia che in diversi paesi del mondo, la Lega Calcio inizia a programmare il futuro del campionato di Serie A, soprattutto per la stagione 2019/2020, rimasta ferma a 25 giornate completate per intero. Con un comunicato, l'organo calcistico ha precisato le prossime mosse per l'avvenire, con l'intenzione di voler portare a termine il torneo.

IL COMUNICATO

La Lega Serie A ha riunito oggi i rappresentanti delle Società in video conference, proseguendo la valutazione, iniziata ieri, dell'impatto del COVID-19 sull'attività sportiva. La posizione della Lega Serie A, condivisa ieri con i Club e seguita da tutte le altre Leghe europee, resta quella di terminare l'attività sportiva concludendo nei prossimi mesi i campionati nazionali, riprendendoli quando le condizioni sanitarie lo permetteranno. A tal fine la Lega Serie A, il cui obiettivo primario in questo momento resta la tutela della salute, ha costituito alcuni gruppi di lavoro che si dedicheranno ad affrontare l'emergenza coronavirus. I tavoli di lavoro, che vedranno la partecipazione di rappresentanti delle Società, riguarderanno tematiche mediche, tecnico-sportive, di rapporti istituzionali e di risk assessment per le Società e per la stessa Lega Serie A.