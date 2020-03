FOTOGALLERY - Juventus, Cristiano Ronaldo in quarantena a Madeira

FOTOGALLERY JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Così come la Juventus a Torino, anche Cristiano Ronaldo osserverà i quindici giorni canonici di quarantena per escludere in maniera certa il contagio da Coronavirus dopo il test che ha evidenziato la positività del compagno di squadra Daniele Rugani.

Il fuoriclasse portoghese è rientrato in patria, d'accordo con la dirigenza e lo staff medico bianconero che ne monitorano le condizioni, prima del 'lockdown' imposto dal Governo per assistere la madre che ha di recente avuto problemi di salute. Ora, nella sua Funchal, CR7 rimane in casa come da prassi e i fotografi locali lo hanno immortalato appena uscito per una boccata d'aria sul balcone. Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Ronaldo rompe il silenzio | La lettera dell'attaccante della Juve