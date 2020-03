Coronavirus, Napoli: mercoledì prossimo la ripresa degli allenamenti

NAPOLI RIPRESA ALLENAMENTI CORONAVIRUS / L'emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio soprattutto l'Europa.

Il calcio si sta fermando ormai dappertutto, così come progressivamente tutti i club stanno sospendendo gli allenamenti, fissando la ripresa nei prossimi giorni. Da pochi minuti ilha reso nota la data del nuovo raduno: i lavoro riprenderanno mercoledì 18 marzo, di mattina, al Centro Tecnico. Da valutare se ci sarà un nuovo rinvio come accaduto per altre società.