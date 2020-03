CALCIOMERCATO LAZIO EKUBAN RANGERS / La Lazio guarda alla Turchia per un possibile colpo in attacco. I biancocelesti pianificano nuove mosse in vista della prossima stagione e la suggestione arriva dal Trabzonspor ed è una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Si tratta di Caleb, attaccante italo-ghanese classe 1994 in forza al club turco. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui

LEGGI ANCHE ----> Calciomercato Lazio, rinnova un big | Contratto già depositato!

Lo riferisce il 'Corriere dello Sport', che sottolinea come il giocatore nato a Villafranca di Verona, cresciuto nel Chievo, ma nazionale del Ghana, sia finito nel mirino dei capitolini. A fare da concorrente alla Lazio ci sono i Glasgow Rangers, che starebbero pensando al giocatore come possibile rimpiazzo di Morelos. Non è infatti detto che l'attaccante colombiano possa restare in Scozia. E proprio dal paese britannico sostengono che l'interesse della Lazio nei confronti di Ekuban sia particolarmente concreto. La sua valutazione è di circa 8 milioni di euro.