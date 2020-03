CORONAVIRUS CRISTIANO RONALDO JUVENTUS / Cristiano Ronaldo, ancora in Portogallo in quarantena, ha pubblicato la seguente lettera sui propri profili social sull'emergenza Coronavirus: "Il mondo sta attraversando un momento davvero difficile, che richiede massima attenzione da parte di tutti noi. Oggi vi parlo non come un giocatore di calcio professionista, ma come un figlio, come un padre.

È importante seguire le istruzioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per capire come affrontare al meglio l'emergenza. La difesa della vita va oltre ogni diverso tipo di interesse. Vorrei offrire tutta la mia solidarietà a coloro che stanno lottando contro il virus, come il mio compagno di squadra Daniele. Il mio continuo supporto va agli splendidi professionisti che stanno mettendo in gioco le loro vite per salvare tutti noi".

