CORONAVIRUS UFFICIALE WEST HAM ARSENAL / Dopo la notizia del contagio di Mikel Arteta e di Callum Hudson-Odoi, anche la Premier League ha deciso di sospendere il campionato.

E dato che nell'ultimo fine settimana contro l'Arsenal è sceso in campo il West Ham, il club londinese ha comunicato che, per motivi precauzionali visto il contatto con Mikel Arteta, i giocatori e lo staff degli 'Hammers' sono ora in auto-isolamento, in linea con le linee guida governative.