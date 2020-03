BUNDESLIGA SOSPESA NICOLODI / Con un po’ di ritardo, ma alla fine è arrivato il lockdown anche per la Bundesliga. La Federcalcio tedesca ha accolto le lamentele dei tanti calciatori, Thiago Alcantara su tutti, di interrompere immediatamente le competizioni, senza aspettare il turno del prossimo weekend. Una decisione che rasserena, ma che lascia velatamente perplessi per l’eccessiva titubanza: "Non capisco cosa sarebbe cambiato nel sospendere il campionato oggi o lunedì prossimo, recuperando così una giornata più o una giornata meno - spiega in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.itPietro Nicolodi, telecronista di Sky Sport ed uno dei massimi esperti di calcio tedesco del nostro paese - Certamente, è stata presa la miglior decisione possibile, seppur sia arrivata forse troppo tardi, perché giocare a porte chiuse serviva a poco. Le persone sono poco intelligenti in ogni parte del mondo, come dimostrato dai 3000 tifosi del Borussia Monchengladbach riunitisi fuori lo stadio un paio di giorni fa. Evitare gli assembramenti è prioritario adesso".

Bundesliga, Nicolodi: "Bisogna rinviare l'Europeo per salvare i campionati"

Resta, comunque, l’amaro in bocca per un campionato, come quello tedesco, che mai come quest’anno stava entusiasmando per imprevedibilità e sorpassi ai piani alti della classifica: "E’ chiaro che quando si riprenderà, sarà un’altra storia - spiega Nicolodi a Calciomercato.it - Un mese e mezzo, si spera, è un periodo davvero lungo, ma ce ne faremo una ragione. Bisogna eliminare questo maledetto coronavirus, lo sport passa in secondo piano". Un concetto che è stato recepito finalmente anche dalla UEFA che ha sospeso temporaneamente le proprie competizioni e che è sul punto di rinviare a data da destinarsi anche il prossimo Europeo, in programma quest’estate: "Se vogliono salvare le competizioni, non ci sono altre chances.Rinviare l’Europeo al 2021 non ucciderebbe nessuno - continua Nicolodi - L’obiettivo deve essere salvare la regolarità delle leghe nazionali, anche se bisognerà capire come. Molti contratti termineranno il 30 giugno e sarà difficile trovare una soluzione per i calciatori che andranno in svincolo o si uniranno ad un’altra squadra".

