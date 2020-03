Coronavirus, Insigne dona 100mila euro agli ospedali di Napoli

CORONAVIRUS INSIGNE NAPOLI / Bellissima iniziativa di Lorenzo Insigne a supporto della sua Napoli nella lotta contro il Coronavirus.

Il presidente della Regione Campania Vincenzoha annunciato in conferenza stampa l'importante aiuto del capitano azzurro: "Vorrei ringraziare Lorenzo Insigne, che è tra le persone più attive per aiutare glidi Napoli. Ci ha donato 100mila euro per combattere il Coronavirus e aiutare i nostri ospedali".

LEGGI ANCHE >>>Inter, nuova donazione per l'emergenza Coronavirus | Le parole di Zhang