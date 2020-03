Calciomercato, UFFICIALE: colpo del Pordenone

CALCIOMERCATO PORDENONE CHRZANOWSKI - Colpo in prospettiva del Pordenone.

Sfruttando il contratto in scadenza a giugno con il, il club friulano ha ufficializzato l'arrivo a costo zero per la prossima stagione del 20enne difensore centrale Adamche ha firmato un triennale. Per il giovane polacco si tratta della seconda avventura italiana dopo la breve esperienza nelle giovanili dellanella stagione 2016-17. A gennaio era stato trovato l'accordo ora ratificato: da luglio sarà a disposizione di